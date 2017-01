Modni sud: obitelj Trump na inauguraciji

MODA

Već tjednima prije inauguracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, mnogi su dizajneri poput Toma Forda i Marca Jacobsa odbili mogućnost odijevanja prve dame pa je taj podatak bio misteriozan sve do prije koji dan kad je objavljeno da se za styling Prve dame SAD-a na inauguraciji brine američki dizajner Ralph Lauren.

I, čini se, da je upravo to bio pun pogodak. Iako joj mnogi spočitavaju što neodoljivo podsjeća na ikonu stila Jackie Kennedy, Melania Trump zablistala je u pastelno plavom kompletu od kašmira. Haljinu dužine ispod koljena nadopunila je kratkom jaknom volumiozne kragne te zaokružila dugačkim rukavicama i salonkama u istom tonu. Odabrala je decentan make up koji je odličan za ovakvu prigodu, a, barem na prvi pogled, frizura je sprijeda bila "ležerna", no uz ovakvu raskošnu kragnu raspuštena kosa ne bi ni pristajala. Odabir nakita bio je minimalan - odlučila se tek za dijamantne naušnice.

Što se tiče modnog odabira novog predsjednika SAD-a, on nije dočekan s jednakim nestrpljenjem kao styling njegove supruge. Donald Trump poštivao je sva pravila diplomatskog odijevanja, izabravši crno odijelo prigodne veličine, bijelu košulju, a naglasak je stavio na crvenu kravatu, koja je podigla čitavu odjevnu kombinaciju. Političari najčešće biraju kravate u crvenoj ili plavoj boji, a zanimljiva je usporedba s odabirom Baracka Obame na njegovim dvjema inauguracijama. Naime, i dok se na posljednjoj inauguraciji, onoj 2013. godine, odlučio za plavu boju, kad je prvi put prisegnuo za američog predsjednika, također je, poput Trumpa, nosio crvenu kravatu. Zamjerka Donaldu Trumpu ide na način nošenja sakoa prilikom stajanja. Naime, tada se nosi isključivo zakopčan.

Trumpove kćeri, Ivanka i Tiffany, na inauguraciji su se pojavile modno usklađene. Čini se da je Ivanka vjerna Oscaru de la Renti jer se ponovno pojavila u njegovoj kreaciji. Ovog je puta izabrala kombinaciju pomalo neuobičajenu za ovako formalno i svečano događanje - bijeli kaput asimetričnog kroja kombinirala je s bijelim slim hlačama. Zanimljiv je i njezin odabir nakita: lagani valovi u raspuštenoj kosi otkrili su decentne naušnice, a kaput je krasila značka u obliku američke zastave. Prigodno, zar ne? Iako Ivanka nije odabrala klasičan outfit, zaista mu se ne može pronaći zamjerka.

Mlađa sestra, Tiffany, također se odlučila za eleganciju u bijelom. Kaput s dvostrukim kopčanjem nije otkrivao što se nalazi ispod, a dekolte je ukrasila bogatom bisernom ogrlicom. Ruke je od hladnoće zaštitila svečanim bijelim rukavicama, a zamjerka ide na odabir cipela. Ovakve su gležnjače neprimjerene događanju koji zahtijeva najvišu razinu elegancije pa bi salonke crne ili bež boje bile puno bolji odabir.

Što se tiče muških potomaka obitelji Trump, niti jedan sin nije pogriješio. Eric Trump svojim je modnim odabirom bio najsličniji ocu. Klasičnu crno-bijelu kombinaciju podigao je crvenom kravatom i odabrao isti detalj kao i Ivanka - značku u obliku američke zastave. Barron je izabrao klasično crno odijelo, bijelu košulju i plavu kravatu s primjesama ljubičaste, dok je odabir Donalda Jr.-a bio pravi modni pogodak. Sive hlače iskombinirao se s kaputom u istom tonu na dvostruko kopčanje te svijetlo plavom kravatom zanimljivog uzorka.