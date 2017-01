Kako srediti radni prostor u vlastitom domu?

LIFESTYLE

7.siječnja 2017. u 07:45

"Kreativan nered" izraz je koji smo čuli toliko puta. U mašti on izgleda tako da smo usred kreativnog procesa rada okruženi gomilom zanimljivih knjiga, časopisa, mirisnih svijeća, svježeg voća i zelenog čaja, u stvarnosti to izgleda tako da ležimo u krevetu ili na kauču u položaju u kojem naša kralježnica vrišti, s laptopm u krilu, kavom odmah do, u nadi da se neće proliti, pokušavamo paralelno doručkovati, a sve ono što nam zaista treba za kreativno stvaralaštvo nije uz nas (hvala bože na googleu) pa se neprestano dižemo opet i opet, zaboravljajući što nam sve treba opet i opet.

Zato, koliko god malen ili velik vaš stan bio, pokušajte jednu prostoriju ili makar kutak, pretvoriti u radni prostor. Radni stol vam je nužan. Nastojte da uvijek bude čist i uredan, da su vam stvari organizirane i da sve on što vam može zatrebati bude pri ruci. Osim toga, pokušajte organizirati dovoljno prirodnog svjetla, a doručkujte u kuhinji ili u krevetu (nećemo nikome reći). Tastature zbilja nisu najsretniji podlošci. Provjereno.